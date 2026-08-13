Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Filiatra
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Filiatra, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Filiatra, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Filiatra, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$177,106
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen