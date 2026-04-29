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Villen am Meer in Ermioni, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Ermioni, Griechenland
Villa
Ermioni, Griechenland
Fläche 348 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 348 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Die Unterkunft biet…
$2,60M
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