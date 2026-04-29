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Cottages am Meer in Ermioni, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Ermioni, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Ermioni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm im Osten Peloponnes - Ermionida. Erdgeschoss besteht…
$649,390
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Ermioni, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Ermioni, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 210 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 210 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimme…
$1,89M
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