Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Episkopi Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Meerblick

Cottages am Meer in Episkopi Municipal Unit, Griechenland

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Episkopi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Episkopi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 300 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, e…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Episkopi Municipal Unit, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen