Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Region Epirus
  4. Wohnimmobilien
  5. Chalet
  6. Garten

Chalet mit Garten kaufen in Region Epirus, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Chalet 7 zimmer in Zagori Municipality, Griechenland
Chalet 7 zimmer
Zagori Municipality, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 237 m²
Etagenzahl 2
Im malerischen Kavallari Zagarou steht ein einzigartiges Steinhaus mit 237 m² auf einem beei…
$292,613
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Region Epirus, Griechenland

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen