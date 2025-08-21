Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Griechenland
  3. Epirus - Westmakedonien
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Garage

Duplexes mit Garage in Epirus - Westmakedonien, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 4 zimmer in Tsepelovo, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Tsepelovo, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Stone Zwei-Storey Haus zum VerkaufWir bieten zum Verkauf ein traditionelles und schönes Stei…
$215,573
