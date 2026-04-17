Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Elis
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Meerblick

Stadthäuser am Meer in Regionalbezirk Elis, Griechenland

Pyrgos
4
Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Agios Ioannis, Griechenland
Reihenhaus
Agios Ioannis, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Maisonette von 110 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgesc…
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Elis, Griechenland

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen