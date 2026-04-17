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Wohnungen am Meer in Regionalbezirk Elis, Griechenland

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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pyrgos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pyrgos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 61 m²
Zu verkaufen Wohnung von 61 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es bes…
$188,913
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