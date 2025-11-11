Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Eleftheroupoli
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Eleftheroupoli, Griechenland

1 Zimmer
3
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Eleftheroupoli, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Eleftheroupoli, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
60 sq.m. Apartment for Sale – Eleftheroupoli (Vlachika) A pleasant and functional 6…
$121,324
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 3 zimmer in Eleftheroupoli, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Eleftheroupoli, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
60 sq.m. apartment for sale – Eleftheroupoli (Vlachika) A pleasant and functional 60 s…
$121,324
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 3 zimmer in Eleftheroupoli, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Eleftheroupoli, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
60 sq.m. Apartment for Sale – Eleftheroupoli (Vlachika) A pleasant and functional 6…
$121,324
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ness Wii MarketNess Wii Market
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen