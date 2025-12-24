Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mansions in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 6 zimmer in Skala Potamias, Griechenland
Herrenhaus 6 zimmer
Skala Potamias, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 220 m²
Etagenzahl 1
$240,759
Immobilienangaben in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland

