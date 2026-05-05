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Duplexes am Meer in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland

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Doppelhaus in Ofrynio Strand, Griechenland
Doppelhaus
Ofrynio Strand, Griechenland
Etagenzahl 2
Maisonette in Kavala 129 m² – Neubau – 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer – 2 Etagen – Meernähe – …
$132,684
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Immobilienangaben in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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