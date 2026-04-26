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Cottages in East Mani Municipal Unit, Griechenland

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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of East Mani, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of East Mani, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 480 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 480 qm in Zante. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräumen. …
$619,872
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