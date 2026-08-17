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Stadthäuser in Drymos, Griechenland

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Reihenhaus in Drymos, Griechenland
Reihenhaus
Drymos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Zu verkaufen Maisonette von 160 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$259,756
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Reihenhaus in Drymos, Griechenland
Reihenhaus
Drymos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 190 m²
Verkauf Maisonette von 190 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$316,362
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