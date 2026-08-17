Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Drymos
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Drymos, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Drymos, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Drymos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 142 m²
Zu verkaufen Wohnung von 142 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es b…
$247,949
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen