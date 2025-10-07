Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Demotike Enoteta Thespieon
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Meerblick

Cottages am Meer in Demotike Enoteta Thespieon, Griechenland

Ferienhaus 6 zimmer in Aliartos Thespies Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Aliartos Thespies Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 214 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$409,654
Ferienhaus 1 zimmer in Aliartos Thespies Municipality, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Aliartos Thespies Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 315 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf steht ein freistehendes Haus mit einer Gesamtfläche von 315 qm zur Verfügung, da…
$497,437
