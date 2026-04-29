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Cottages in Demotike Enoteta Plataion, Griechenland

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Ferienhaus in Melissochori, Griechenland
Ferienhaus
Melissochori, Griechenland
Fläche 315 m²
Zum Verkauf steht ein freistehendes Haus mit einer Gesamtfläche von 315 qm zur Verfügung, da…
$501,801
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Melissochori, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 214 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$413,248
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Immobilienangaben in Demotike Enoteta Plataion, Griechenland

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