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Wohnungen in Demotike Enoteta Plataion, Griechenland

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Wohnung 3 Schlafzimmer in Melissochori, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 89 m²
Zu verkaufen Wohnung von 89 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$188,913
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