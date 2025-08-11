Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Demotike Enoteta Ioanniton
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Demotike Enoteta Ioanniton, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT) in Ioannina Municipality, Griechenland
Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT)
Ioannina Municipality, Griechenland
Zimmer 19
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 496 m²
Etagenzahl 3
Hotel zum Verkauf in Ioannina, eine Stadt mit einem stetig wachsenden touristischen Fluss un…
$2,27M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen