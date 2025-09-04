Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Korinthia
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Meerblick

Studio-Wohnungen am Meer in Regionalbezirk Korinthia, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/4
Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, ein modernes und komfortables Zuhause in einem sehr …
$112,985
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sideris Real Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Korinthia, Griechenland

mit Garage
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen