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Ferienhäuser am Meer in Chortiatis Municipal Unit, Griechenland

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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Exochi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Exochi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 238 m²
Zum Verkauf im 3-stöckigen Haus von 238 qm an der Olympischen Küste. Keller besteht aus 2 Ab…
$171,203
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