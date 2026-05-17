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Berghütte kaufen in Chios, Griechenland

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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Chios, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Chios, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 377 m²
zum Verkauf 5-stöckiges Haus von 377 qm auf Inseln. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit …
$796,978
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