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Häuser am Meer in Regionalbezirk Chios, Griechenland

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Chios Municipality
5
Chios
3
2 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Chios, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Chios, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Zum Verkauf ist ein einzigartiges Haus am Meer in Nago, Chios, nur 5 Meter vom Meer entfernt…
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Chios, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Chios, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 377 m²
zum Verkauf 5-stöckiges Haus von 377 qm auf Inseln. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit …
$796,978
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