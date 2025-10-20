Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Chios
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Meerblick

Cottages am Meer in Regionalbezirk Chios, Griechenland

Ferienhaus 9 zimmer in Chios, Griechenland
Ferienhaus 9 zimmer
Chios, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 377 m²
Stockwerk -1/3
zum Verkauf 5-stöckiges Haus von 377 qm auf Inseln. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit …
$790,048
Immobilienangaben in Regionalbezirk Chios, Griechenland

