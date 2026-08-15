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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Chios, Griechenland

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Chios Municipality
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3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Pyrgi, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Pyrgi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 80 qm auf Inseln. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$885,531
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Haus 3 Schlafzimmer in Chios, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Chios, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Zum Verkauf ist ein einzigartiges Haus am Meer in Nago, Chios, nur 5 Meter vom Meer entfernt…
$799,211
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Haus in Chios, Griechenland
Haus
Chios, Griechenland
Fläche 88 m²
In einer der schönsten Siedlungen von Chios. In einer grünen und ruhigen Umgebung. Für jeman…
$52,338
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