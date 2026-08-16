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Hotels in Regionalbezirk Chania, Griechenland

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Provinz Platanias
3
Provinz Chania
3
Provinz Apokoronas
3
10 immobilienobjekte total found
Hotel in Aspro, Griechenland
Hotel
Aspro, Griechenland
Dieses kleine Hotel zum Verkauf in Chania befindet sich im traditionellen Dorf Aspro, nicht …
Preis auf Anfrage
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Hotel in Kolimbari, Griechenland
Hotel
Kolimbari, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Dieses Hotel zum Verkauf befindet sich in Kolymbari, Platanias, Chania. Direkt am Meer auf e…
$1,89M
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Hotel in Almirida, Griechenland
Hotel
Almirida, Griechenland
Etagenzahl 2
$2,32M
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Hotel in Platanias, Griechenland
Hotel
Platanias, Griechenland
Dieses Hotel zum Verkauf in Platanias Chania Kreta liegt 100 m vom Strand von Platanias entf…
$2,06M
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Hotel in Plaka, Griechenland
Hotel
Plaka, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieser Villakomplex zum Verkauf in Apokoronas, Chania befindet sich im Dorf Plaka auf einer …
$3,48M
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Hotel in Agia Marina, Griechenland
Hotel
Agia Marina, Griechenland
Dieses Hotel zum Verkauf in Chania, Kreta, befindet sich in der besten Touristengegend von A…
$1,12M
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TekceTekce
Hotel 256 m² in Platanos, Griechenland
Hotel 256 m²
Platanos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 256 m²
Zum Verkauf Hotel von 256 qm in Kreta. Das Hotel verfügt über 2 Stockwerke. Erdgeschoss best…
$531,319
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Grekodom Development
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Hotel in Tavronitis, Griechenland
Hotel
Tavronitis, Griechenland
Dieses kleine Hotel zum Verkauf in Chania Kreta liegt an der Hauptstraße des Dorfes Tavronit…
$1,53M
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Hotel 850 m² in Kalathas, Griechenland
Hotel 850 m²
Kalathas, Griechenland
Fläche 850 m²
Zum Verkauf Hotel in Akrotiri, Chania. Auf einem Grundstück von 1020 qm. Hotel zu verkaufen …
$3,43M
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Hotel in Galatas, Griechenland
Hotel
Galatas, Griechenland
Dieses unglaubliche Hotel zum Verkauf in Agioi Apostoloi, Chania ist ein Investor Traum. Die…
$1,77M
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Chania

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