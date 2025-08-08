Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Chalkidiki
  4. Wohnimmobilien
  5. Herrenhaus
  6. Bergblick

Mansions mit Bergblick kaufen in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 5 Schlafzimmer in Kalandra, Griechenland
Herrenhaus 5 Schlafzimmer
Kalandra, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Etagenzahl 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98M
Immobilienangaben in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

