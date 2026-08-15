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Mansions in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 10 zimmer in Nea Flogita, Griechenland
Herrenhaus 10 zimmer
Nea Flogita, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 520 m²
Etagenzahl 2
🏡 EXKLUSIVE VILLA AM MEER IN GRIECHENLAND — EIN FERTIGES ASSET UND LEBENSQUALITÄT 📍 Nea Flog…
$2,94M
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Herrenhaus 5 Schlafzimmer in Kalandra, Griechenland
Herrenhaus 5 Schlafzimmer
Kalandra, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Etagenzahl 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98M
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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