Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Zentralmakedonien
  4. Wohnimmobilien
  5. Herrenhaus
  6. Meerblick

Mansions am Meer in Zentralmakedonien, Griechenland

Herrenhaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 6 zimmer in Chaniotis, Griechenland
Herrenhaus 6 zimmer
Chaniotis, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Stellen Sie sich eine prächtige, 350 Quadratmeter große Villa vor, ganz in der Nähe des wund…
$3,50M
Eine Anfrage stellen
Herrenhaus 5 Schlafzimmer in Kalandra, Griechenland
Herrenhaus 5 Schlafzimmer
Kalandra, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Etagenzahl 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Zentralmakedonien, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen