Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Zentralmakedonien
  4. Wohnimmobilien
  5. Herrenhaus
  6. Garten

Herrenhaus mit Garten kaufen in Zentralmakedonien, Griechenland

Herrenhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 6 zimmer in Chaniotis, Griechenland
Herrenhaus 6 zimmer
Chaniotis, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Stellen Sie sich eine prächtige, 350 Quadratmeter große Villa vor, ganz in der Nähe des wund…
$3,50M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Zentralmakedonien, Griechenland

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen