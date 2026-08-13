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Wohnungen in Autonome Mönchsrepublik Heiliger Berg, Griechenland

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Wohnung 17 Schlafzimmer in Autonome Mönchsrepublik Heiliger Berg, Griechenland
Wohnung 17 Schlafzimmer
Autonome Mönchsrepublik Heiliger Berg, Griechenland
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 730 m²
Der Komplex befindet sich im Dorf Athos, Chalkidiki, nur 150 Meter vom Strand entfernt. Es g…
$2,64M
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Immobilienangaben in Autonome Mönchsrepublik Heiliger Berg, Griechenland

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