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Wohnungen mit Terrasse in Regionalbezirk Arkadien, Griechenland

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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Tripoli, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Tripoli, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Peloponnes, Griechenland
$801,019
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