Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Arkadien
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Regionalbezirk Arkadien, Griechenland

;
2 immobilienobjekte total found
Wohnung in Kerasia, Griechenland
Wohnung
Kerasia, Griechenland
Fläche 43 m²
Zu verkaufen Wohnung von 43 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im …
$144,142
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 4 zimmer in Municipality of Tripoli, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Tripoli, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Peloponnes, Griechenland
$801,019
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Arkadien, Griechenland

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen