Cottages am Meer in Regionalbezirk Andros, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 zimmer in Gavrio, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Gavrio, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 165 qm in Kykladen. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzi…
$561,812
Ferienhaus 3 zimmer in Stenies, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Stenies, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Cyclades. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, ein…
$819,309
