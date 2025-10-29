Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Andros
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Bergblick

Cottages mit Bergblick kaufen in Regionalbezirk Andros, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 3 zimmer in Stenies, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Stenies, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Cyclades. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, ein…
$819,309
