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Villen mit Bergblick kaufen in Anavyssos, Griechenland

9 immobilienobjekte total found
Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 330 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 330 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer, ein …
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Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 380 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
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Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Fläche 680 m²
Zu verkaufen Villa von 680 qm in Attica. Ein herrlicher Blick auf das Meer, den Berg, den Wa…
$1,77M
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AdriastarAdriastar
Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 480 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 7 Schlafzim…
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Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 200 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$1,07M
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Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 750 m²
Eine Haven von Stille und Luxus im Herzen von Anavyssos Willkommen in einem Anwesen, das tr…
$5,31M
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 520 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 520 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer,…
$1,48M
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Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 300 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer …
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Villa in Anavyssos, Griechenland
Villa
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 450 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Wohnz…
$2,13M
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