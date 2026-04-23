Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Anavyssos, Griechenland

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Reihenhaus in Anavyssos, Griechenland
Reihenhaus
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 290 m²
Zu verkaufen Maisonette von 290 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erd…
$247,949
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