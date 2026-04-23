Cottages mit Bergblick kaufen in Anavyssos, Griechenland

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13 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
zum Verkauf 5-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Keller besteht aus einem Abstellraum. Hal…
$596,258
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 177 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 177 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$708,425
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 373 m²
In Attica gibt es ein 4-stöckiges Einfamilienhaus von 373 qm. Die erste Etage besteht aus Sc…
$1,77M
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CoexCoex
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3 - stöckiges Haus von 300 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus…
$436,862
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Ferienhaus in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus
Anavyssos, Griechenland
Fläche 227 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 227 qm in Attika. Das Erdgeschoss Der erste Stock Ein herr…
$198,359
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 85 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 85 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus e…
$259,756
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MontbelMontbel
Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 300 m²
Zu verkaufen im Bau 3 - Stockwerk Haus von 300 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 S…
$342,406
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 250 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 250 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küche…
$826,496
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$472,283
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 271 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 271 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,13M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$779,268
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 410 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 410 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,12M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 211 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 211 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$769,822
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