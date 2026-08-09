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Hotels in Anavissos Municipal Unit, Griechenland

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Hotel 1 600 m² in Anavyssos, Griechenland
Hotel 1 600 m²
Anavyssos, Griechenland
Fläche 1 600 m²
Zu verkaufen Hotel von 1600 qm in Attika. Das Hotel hat eine Ebene. Ein herrlicher Blick auf…
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