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Stadthäuser in Anatoli, Griechenland

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Reihenhaus in Anatoli, Griechenland
Reihenhaus
Anatoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
Zum Verkauf Maisonette von 230 qm in Epirus. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Keller besteht aus…
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Reihenhaus in Anatoli, Griechenland
Reihenhaus
Anatoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Zum Verkauf Maisonette von 160 qm in Epirus. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$330,598
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