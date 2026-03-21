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Villen in Analipsi Municipal Unit, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Villa in Provinz Sitia, Griechenland
Villa
Provinz Sitia, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Stockwerk -2/3
Villa zu verkaufen in Makrigyalos, Lassithi (Crete) Eine einzigartige Villa von 216 m2 in ei…
$584,239
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Villa 6 zimmer in Provinz Sitia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Provinz Sitia, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Stockwerk -2/3
Villa zum Verkauf in Makrigialos, Lasithi (Crete) Einzigartige 216 qm Villa in einem moderne…
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