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Stadthäuser in Amarynthos Municipal Unit, Griechenland

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Reihenhaus in Kallithea, Griechenland
Reihenhaus
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
Stadthaus zum Verkauf von 145 qm auf der Insel Evia. Das Stadthaus befindet sich auf 2 Ebene…
$296,788
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Immobilienangaben in Amarynthos Municipal Unit, Griechenland

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