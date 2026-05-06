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Villen mit Swimmingpool in Amaliada, Griechenland

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Villa in Amaliada, Griechenland
Villa
Amaliada, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 630 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 630 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafz…
$5,31M
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