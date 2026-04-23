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Stadthäuser am Meer in Aliveri, Griechenland

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Reihenhaus in Aliveri, Griechenland
Reihenhaus
Aliveri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 196 m²
Zum Verkauf Maisonette von 196 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$224,335
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