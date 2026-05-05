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Stadthäuser am Meer in Agios Nikolaos, Griechenland

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Reihenhaus in Agios Nikolaos, Griechenland
Reihenhaus
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 210 m²
Zum Verkauf eine Immobilie bestehend aus einer unabhängigen Erdgeschosswohnung von 80 qm und…
$613,968
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