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Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Agios Nikolaos, Griechenland

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Reihenhaus in Agios Nikolaos, Griechenland
Reihenhaus
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 210 m²
Zum Verkauf eine Immobilie bestehend aus einer unabhängigen Erdgeschosswohnung von 80 qm und…
$613,968
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