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Häuser mit Swimmingpool in Agios Nikolaos, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 307 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 307 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 450 qm auf Kreta. Der Keller besteht aus einem Badezimmer,…
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 380 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,07M
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 433 m²
Das Anwesen befindet sich in der besten Lage auf einem Hügel mit Blick auf die Mirabello Bay…
$1,12M
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