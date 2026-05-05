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Häuser am Meer in Agios Nikolaos, Griechenland

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12 immobilienobjekte total found
Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 480 m²
Eine unvollständige Villa zum Verkauf in der Gegend von Agios Nikolaos. Die Villa liegt nur …
$767,461
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 307 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 307 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 237 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 237 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$1,30M
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CoexCoex
Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 280 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 280 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus 3 Schlafzi…
$1,12M
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 450 qm auf Kreta. Der Keller besteht aus einem Badezimmer,…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 600 m²
Hauptvilla 400sq.m, Grundstück 3.500sq.m: Erdgeschoss: 1 Wohnzimmer mit Küche und Essbereich…
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 561 m²
Zu verkaufen zwei einzigartige unvollendete amphitheatrische Villen am Meer. Die Villen sind…
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 380 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,07M
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Reihenhaus in Agios Nikolaos, Griechenland
Reihenhaus
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 210 m²
Zum Verkauf eine Immobilie bestehend aus einer unabhängigen Erdgeschosswohnung von 80 qm und…
$613,968
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Villa in Agios Nikolaos, Griechenland
Villa
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 433 m²
Das Anwesen befindet sich in der besten Lage auf einem Hügel mit Blick auf die Mirabello Bay…
$1,12M
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Ferienhaus in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 400 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 400 qm auf Kreta. Die Besitzer werden die Möbel mit dem Verkauf…
$637,583
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