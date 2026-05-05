Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Agios Nikolaos
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Schwimmbad

Cottages mit Swimmingpool in Agios Nikolaos, Griechenland

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 380 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen