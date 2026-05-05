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Cottages am Meer in Agios Nikolaos, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 237 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 237 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$1,30M
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 280 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 280 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus 3 Schlafzi…
$1,12M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 240 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 380 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,07M
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Ferienhaus in Agios Nikolaos, Griechenland
Ferienhaus
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 400 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 400 qm auf Kreta. Die Besitzer werden die Möbel mit dem Verkauf…
$637,583
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