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Wohnungen mit Swimmingpool in Agios Nikolaos, Griechenland

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 57 m²
Nur 50 Meter von Sandstränden, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt, bietet dies…
$401,441
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